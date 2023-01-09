Кабмин расширил программу госгарантий бесплатной медпомощи

Число услуг, доступных в рамках программы, увеличено

Программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи продлена до 2025 года. Число входящих в ее рамки услуг увеличено, заявил премьер-министр правительства России Михаил Мишустин.

"Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Она предусматривает в том числе оказание высокотехнологичной и специализированной помощи", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Премьер отметил, что число услуг, доступных в рамках программы, будет увеличено. В нее включены новые направления, среди которых профилактика и лечение больных гепатитом С, а также раннее выявление и лечение сахарного диабета.

Расширяются и возможности медицинской реабилитации. Теперь ее будут проводить на дому пациента. Ему будут предоставлены все необходимые медицинские изделия, приводит слова премьера "Интерфакс".

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