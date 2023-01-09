Свыше 150 млрд рублей выделят в России медикам дефицитных специальностей

Такое постановление подписал глава правительства

В 2023 году российские медики получат ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей на человека. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Прибавки к основной зарплате предназначены для медиков дефицитных специальностей: врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, а также врачи, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи.

Например, выплату в 18,5 тысячи рублей получат врачи центральных районных, районных и участковых больниц. Врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения будут получать выплаты в размере 14,5 тысячи рублей, а врачи станций или отделений скорой медицинской помощи – в размере 11,5 тысячи рублей.

Общее число получателей выплат составит 1,1 миллиона человек. Всего на эти цели будет направлено 152,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что дефицит врачей в российской системе здравоохранения составляет около 25-26 тысяч человек. В среднем звене системы здравоохранения недостает около 50 тысяч сотрудников, отметил Мурашко. По его словам, "это не критичный дефицит, но он важный".

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