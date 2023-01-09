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Соцфонд получил свыше 850 тысяч заявлений на единое пособие

16:23
  • понедельник
  • 09 января 2023

Новая мера социальной поддержки семей с детьми действует с 2023 года

Социальный фонд, объединивший с 2023 года функции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, принял уже более 850 тысяч заявлений на назначение и выплату единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом в понедельник, 9 января, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
На "Госуслугах" появилась форма для заявления на единое пособие

При этом по состоянию на 8 января 2023 года Социальный фонд назначил единое пособие на 185 тысяч детей в возрасте до 17 лет и 4 тысячи беременных женщин.

Заявления на выплаты поступают и от жителей новых российских регионов, Соцфонд принял от этих граждан России уже 1,5 тысячи заявлений, цитирует Голикову ТАСС.

Ранее первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина рассказала, что единое пособие для нуждающихся семей и беременных будет устанавливаться на одинаковых условиях во всех субъектах страны. Эти правила будут закреплены региональными нормативными актами, которые будут изданы на основе постановления правительства, а полномочия по установлению пособия будет выполнять Социальный фонд России.

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