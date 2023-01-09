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Российские военные рассказали о пытках в украинском плену

18:00
  • понедельник
  • 09 января 2023

Пострадавшим солдатам военные медики окажут необходимую помощь

В российском Минобороны рассказали об активных наступательных действиях наших войск на донецком и артемовском направлениях. Удары наносят по всей линии боевого соприкосновения. Главные точки напряжения - Соледар и Артемовск. В небе над Донбассом наши ВКС сбили два украинских самолета и вертолет. А на родину из украинского плена возвращены еще 50 российских военнослужащих. Они рассказали следователям о жестоких пытках, через которые им пришлось пройти. Освобожденным уже оказывается вся необходимая помощь.

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На позиции выходит батарея самоходных артиллеристских установок "Мста-С". Такие же тактико-технические характеристики, что и у аналогичных буксируемых пушек, однако самоходки значительно мобильнее и поэтому могут работать ближе к передовой - то есть бить в глубокий тыл противника.

Координаты цели приходят в большинстве своем от воздушной разведки, которая обеспечивает и корректировку ударов. Самоходные установки загружены боеприпасами под завязку. Но на стрельбу отводится максимально короткое время. И бить надо точно.

В Киеве заявляют, что максимальный натиск со стороны российских подразделений идет на Бахмут - это украинское название Артемовска - и соседний Соледар, в котором в настоящий момент идут бои в центре города. После того как под контроль наших подразделений перешло село Подгородное, артиллерия перекрыла дорогу в Соледар и сам Артемовск из Славянска. Судя по тому, что уже и украинский президент заявил о переброске на этот участок дополнительных сил, дела у ВСУ обстоят откровенно плохо. Об этом уже давно говорят рядовые солдаты.

Мобилизация на Украине принимает форму насильственной. Вот сотрудники военкомата задерживают на улице прохожего, чтобы отвезти того на призывной пункт. Молодой человек явно не хочет на войну.

Как сообщают в российском Минобороны, артиллерия, авиация и ракетные войска наносят удары практически по всей линии фронта: от Харьковской области на севере линии соприкосновения до Запорожской на юге. Уничтожены 126 целей. Сбиты два боевых самолёта и один вертолет. Поражены 89 артиллерийских позиций ВСУ.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "В районах населенных пунктов Звановка, Серебрянка Донецкой народной Республики, а также Новоданиловка и Степное Запорожской области на огневых позициях уничтожены две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства. В районе населенного пункта Ивановка Луганской народной республики на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 производства США".

В Московскую область военным самолетом Ил-76 прилетели 50 российских военнослужащих, которые еще накануне находились в украинском плену. Оказавшись на родной земле, они снова улыбаются. Все уже позвонили домой и сообщили об освобождении.

Перед тем как отправиться к родным и близким, все военнослужащие должны дать показания в Следственном комитете. Рассказать о том, как с ними обращались в украинском плену.

"Задавали вопросы и били. Ногами в район рёбер. Кулаком по лицу. Ногами по ногам. Отбили все колени. Вообще ноги поломаны. Пальцы ног. Затем били по голове. Не слышит ухо. Правое. Плохо видит глаз правый. Применяли пытки током", - рассказал один из военных.

Все такие показания тщательно записывают. Они будут подшиты к уголовным делам. Пострадавшим солдатам военные медики окажут необходимую помощь.

Дмитрий Гусев, Егор Киселев, "ТВ Центр"

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