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Организовавший эвакуацию майор медслужбы посмертно награжден Орденом Мужества

17:56
  • понедельник
  • 09 января 2023

ВСУ ударили по центральной районной больнице города Токмак Запорожской области

За героизм и самоотверженную верность врачебному долгу Орденом Мужества посмертно награжден майор медицинской службы Александр Сеикаев. О его подвиге рассказали в российском Минобороны.

Все случилось 3 января. По центральной районной больнице города Токмак Запорожской области, где помощь мирным жителям оказывал командир отдельного санитарного батальона Александр Сеикаев, ВСУ нанесли прицельный удар американским высокоточным оружием. В Киеве знали, что учреждение использовалось исключительно в гражданских целях, и тем самым намеренно пошли на военное преступление.

Сеикаев после атаки оперативно организовал укрытие пациентов, а затем их эвакуацию. Сам он остался с больными, которых нельзя было перемещать, и погиб, получив ранения в результате повторного обстрела больницы.

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