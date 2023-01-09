Польша подготовила план оккупации Западной Украины

В Киеве об этой идее знают

Поставки французских колесных танков киевскому режиму способны продлить страдания украинского народа, но не помешают достижению целей специальной военной операции - так в Кремле отреагировали на решение Эмманюэля Макрона передать технику Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что коллективный Запад уже потратил на вооружение этой страны десятки миллиардов долларов. И с каждым новым пакетом военной помощи запасы самих ЕС и США все больше истощаются.

Вот что Макрон заявил о Путине: "Когда вы встречаетесь с ним, он не противен. Это парадокс. Он пытался объяснить, что Украина угрожала ему, потому что через Украину европейцы и американцы угрожали безопасности России. Я думаю, что это не так".

Учитывая недавние признания бывшего канцлера ФРГ Меркель и экс-президента Франции Олланда касательно Минских соглашений, которые были для Киева лишь ширмой, Макрон, конечно, беззастенчиво врёт. Истинные причины этого конфликта ему прекрасно известны. Тем более, что он, как и другие западные лидеры, активно его провоцировал. И продолжает это делать сейчас, поставляя Киеву оружие, к которому, если верить польской прессе, есть масса претензий.

"Военная помощь с Запада течет на Украину непрерывным потоком. Стоит сказать, что большая часть оружия находится в плохом техническом состоянии. С военной техникой много проблем, и на самом деле это просто металлолом и мусор, что подтверждают военнослужащие Вооружённых сил Украины. И это как раз результат поставок оружия в Киев со старых военных складов", - говорится в статье.

Эти запасы тоже не бесконечны и, скорее всего, близятся к концу, ведь США вместе с Францией и Германией готовятся передать Киеву бронетранспортеры не советского, а уже собственного производства. Правда, и с этим могут возникнуть затруднения. Особенно это касается ФРГ, чей канцлер, пишет Spiegel, сейчас судорожно ищет 40 БТР, которые уже успел пообещать Киеву.

"Согласно информации Spiegel, в настоящее время на складе имеется около 60 списанных бронетранспортеров Marder, которые можно переоборудовать. Но модернизация займет слишком много времени. А его нет. Поскольку федеральное правительство намерено доставить на Украину 40 бронетранспортеров для оснащения украинского батальона уже к концу марта, то ее проводить, скорее всего, не будут. Или же Бундесвер будет вынужден передать эту технику из своих запасов, которые и так сильнейшим образом истощены", - сказано в материале.

При этом в Берлине сегодня еще раз подчеркнули, что танки Leopard Германия Украине пока предоставлять не намерена. В том же духе высказалась и Польша, где, кстати, уже готов план по оккупации Западной Украины. Более того, польские СМИ сообщают, что в Киеве об этом знают и очень этого ждут.

"Генштаб Вооруженных сил Украины рассчитывает, что весной на Украину войдет польская армия, чтобы вместо украинских солдат занять ключевые позиции на Западной Украине", - говорят эксперты.

Пока же страсти кипят в эфирах польских телеканалов. Один из них закончился скандалом из-за российских огурцов. Журналиста возмутило, что его гость-сенатор обогащается за счет российских овощей и кормит ими поляков, пока те страдают из-за высоких цен на топливо. К счастью, обошлось без сражения на огурцах. И гости продолжили обсуждать в том числе и ситуацию на Украине, власти которой, оказывается, просили Грузию отдать им Саакашвили на поруки. А заодно и вернуть комплексы "Бук", переданные Тбилиси в 2008 году. Однако в обоих случаях был получен отказ.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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