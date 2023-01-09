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В НАО упал Ан-2 с пассажирами

16:17
  • понедельник
  • 09 января 2023

Самолет следовал из Учкара в Нариман

В Ненецком автономном округе потерпел крушение самолет Ан-2 с пассажирами на борту, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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"Из-за обледенения произошла авария самолета Ан-2 в 10 км от поселка Каратайка. На его борту находились 12 человек - два члена экипажа и 10 пассажиров, один из которых дозвонился до оперативных служб", - сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, два человека погибли в результате ЧП. На место происшествия выехали спасатели.

Известно, что самолет следовал из Учкара в Нариман.

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Самолет Ан-2
Самолет Ан-2
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