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В Евросоюзе предложили начать планировать восстановление Украины

16:46
  • понедельник
  • 09 января 2023

В Брюсселе отметили, что "предстоит огромная работа"

Восстановление Украины необходимо планировать уже сейчас. Такое мнение в понедельник, 9 января, высказала представитель Еврокомиссии Ана Писонеро.
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Чиновница отметила, что Брюссель готов играть ведущую роль в вопросе восстановления Украины. Она напомнила, что "Большая семерка" согласовали создание координационной платформы, а Еврокомиссия предложила принять у себя ее секретариат.

Писонеро признала, что потребуются огромные ресурсы для долгосрочного восстановления Украины, поэтому "необходимо координировать усилия всех, кто в этом участвует – ЕС, стран-членов, европейских финансовых институтов, международных организаций, частного сектора".

Важно начать планирование работы по восстановлению Украины сейчас, хотя на данном этапе основные усилия направлены на удовлетворение экстренных финансовых потребностей страны, цитирует представителя Еврокомиссии РИА Новости.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин напомнил, что "западники еще и рассчитывают на то, что мы будем выплачивать репарации и заниматься восстановлением Украины". Это, по словам дипломата, абсурд, который "высмеял бы сам Зеленский, если бы не стал президентом, а продолжал играть в КВН".

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