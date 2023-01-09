Генсек НАТО пообещал не давить на Швецию из-за размещения ядерного оружия

Политик заверил, что это неактуально

НАТО не может заставить Швецию разместить у себя ядерное оружие и не собирается это делать. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По утверждению политика, в настоящее время размещение ядерного оружия в Швеции неактуально, а если в этом когда-либо появится необходимость, Стокгольм будет принимать решение самостоятельно.

У НАТО нет власти или мандата на то, чтобы навязывать какие-либо системы вооружений другим странам, США также не могут заставить Швецию разместить ядерное оружие на своей территории, подчеркнул генсек Альянса.

С учетом перспективы вступления Швеции в НАТО актуальны учения и обучение ее военных, а также размещение в стране видов оборудования, в которых она нуждается, например, радарные системы, рассказал Столтенберг в интервью Dagens Nyheter.

Глава шведского правительства Ульф Кристерссон, комментируя вероятность размещения ядерного оружия в стране, заявил, что "для Финляндии и Швеции вполне естественно действовать сообща в этих вопросах". При этом отмечалось, что в НАТО пока не предлагали Швеции и Финляндии разместить ядерное оружие на своей территории.

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