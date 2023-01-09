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Киев вновь пожаловался на недостаточность военной помощи

16:58
  • понедельник
  • 09 января 2023

Аппетиты украинских властей растут

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Запад за военную помощь Киеву - но сделал это с оговоркой.
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"Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: ни один не сделал достаточно", - написал дипломат в соцсетях.

По его словам, поставки вооружения - кратчайший путь для достижения мира.

Ранее в Кремле не раз подчеркивали, что, накачивая Украину оружием, Запад не приближает окончание конфликта, а лишь затягивает его и провоцирует новые жертвы.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
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