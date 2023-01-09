На "Госуслугах" появилась возможность оформить электронный полис ОМС

Документ будет готов в течение одного рабочего дня

Минцифры запустило на портале государственных услуг сервис по оформлению электронного полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом в понедельник, 9 января, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как отмечается в Telegram-канале Минцифры, для получения электронного полиса нужна только подтвержденная учетная запись на "Госуслугах". После подачи заявки документ будет готов в течение одного рабочего дня. Если у гражданина уже есть номер полиса в личном кабинете, документ загрузится автоматически.

Оформить цифровой полис можно и детям, для этого потребуются только данные свидетельства о рождении.

Также можно поменять страховую компанию или регион страхования, приостановить действие полиса или возобновить его действие. Как напоминают в Минцифры, поменять страховую компанию можно один раз в год по любой причине.

С 1 декабря 2022 года в России начали действовать поправки в законодательство, согласно которым в электронный формат переводят все полисы обязательного медицинского страхования. Получить медпомощь в поликлиниках и больницах теперь можно без бумажного документа или пластиковой карты, достаточно предъявить паспорт, а для детей — свидетельство о рождении.

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