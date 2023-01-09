В Москве продлен "оранжевый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр предупреждает, что погода потенциально опасна

Действие повышенного, "оранжевого", уровня погодной опасности в Москве и Московской области в связи с аномальными морозами продлевается. Об этом в понедельник, 9 января, рассказали в Гидрометцентре России.

Согласно прогностической карте предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра, аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9-17 градусов ниже климатической нормы сохранится в Москве и Подмосковье как минимум до 14:00 среды, 11 января. До этого времени в регионе будет действовать "оранжевый" уровень погодной опасности.

Кроме того, в столице и области сохраняется гололедица. Из-за этого действует "желтый" уровень погодной опасности, срок действия предупреждения — до 12:00 среды, 11 января.

В центре погоды "Фобос" ранее заверили, что морозы в столичном регионе начнут отступать с завтрашнего дня. 10 января днем будет уже около минус 10 градусов, в среду — всего лишь минус 7, а в конце недели будет даже до минус 4-6 градусов.

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