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Смертность в России в новогодние праздники опустилась на 20%

17:57
  • понедельник
  • 09 января 2023

Об этом рассказали в Минздраве

Общая смертность среди россиян в период новогодних праздников с 30 декабря по 5 января снизилась на 20% и оказалась минимальной за последние четыре года. Об этом в понедельник, 9 января, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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Представитель Минздрава отметил, что, в частности, снизилась смертность от основных групп заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические.

Вместе с тем вызывает тревогу рост смертности от внешних причин, который в период с 30 декабря по 5 января составил почти 15% к уровню предыдущего года.

Как заявил Кузнецов, не все россияне "следуют призывам ответственно относиться к своему здоровью и здоровью близких — отказаться от алкоголя, соблюдать правила дорожного движения и здоровьесберегающего поведения, что, порой, приводит к страшным последствиям в виде дорожно-транспортных происшествий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций", сообщает "Интерфакс".

В декабре 2022 года вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что смертность в России снижается, за период с января по октябрь она сократилась на 19%. Это означает, что показатели возвращаются к допандемийным значениям.

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