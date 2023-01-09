В России выявили одновременное заражение гриппом и COVID-19

Чаще всего это случается с представителями групп риска

Случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусной инфекцией фиксируются в России. Эту информацию подтвердила в понедельник, 9 января, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эксперт уточнила, что чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых эти вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях.

При одновременном инфицировании гриппом и COVID-19 болезнь обычно протекает более тяжело, с поражением нижних отделов дыхательных путей, то есть с развитием вирусной пневмонии. Острый период болезни может продолжаться 2-3 недели и более, а риск летального исхода, связанный с вирусной или вирусно-бактериальной пневмонией, выше.

Поскольку лечить грипп и коронавирус требуется по-разному, в таких случаях используют комбинированную противовирусную терапию, ориентированную на оба вируса. Лечение может назначать только специалист, цитирует Пшеничную РИА Новости.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России научились управлять эпидемиологической ситуацией без жестких регулирующих мер. По ее словам, в стране "все идет своим чередом по тем правилам, которые уже написаны и сегодня эффективно используются".

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