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Собянин рассказал, как прошли новогодние каникулы в Москве

18:27
  • понедельник
  • 09 января 2023

Праздничные мероприятия порадовали москвичей множеством ярких впечатлений

Мэр Москвы Сергей Собянин у себя в личном блоге подвел итоги празднования Нового года и Рождества в столице.

"Тысячи москвичей с готовностью откликнулись на призывы о помощи тем, кому сегодня труднее всего. В рамках акции "Москва Помогает" горожане собрали более 156 тыс. подарков и отправили свыше 12 тыс. поздравительных открыток для детей из новых регионов России и участников СВО. И это не считая многочисленных частных инициатив, учесть которые просто не представляется возможным", - отметил глава города.

По словам Собянина, на 40 представлениях "Елки Мэра" побывали 60,8 тыс. детей и взрослых, среди которых 10116 человек из семей москвичей - участников СВО.

"Кроме того, гостями новогодних елок стали порядка 2800 ребятишек и их родителей из Донецка, Луганска, Мариуполя, Запорожья и Херсона, а также из семей мобилизованных граждан, проживающих в других регионах страны", - добавил мэр.

Как уточнил градоначальник, главным центром притяжения москвичей и гостей столицы стал фестиваль "Путешествие в Рождество", площадки которого посетили 5,1 млн человек. При этом более 6,7 млн отдохнули в московских парках. Самыми популярными стали ВДНХ, Парк Горького и "Зарядье".

Главный каток страны на ВДНХ посетили более 230 тыс. гостей, а городские музеи и выставочные залы - порядка 700 тыс. человек.

"Праздничные мероприятия порадовали москвичей множеством ярких впечатлений. Вопреки всем сложностями и трагическим обстоятельствам мы остались верны своим традициям и не отказались от простых человеческих радостей. И в этом – залог наших будущих побед", - заключил Собянин.

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