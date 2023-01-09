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Украина пожаловалась на поставки "просроченного" оружия

18:39
  • понедельник
  • 09 января 2023

Западные страны активно снабжают Киев вооружениями и военной техникой

Большинство поставляемого на Украину с Запада вооружения относительно старое, часть — с истекшим сроком годности. Такое заявление сделал в понедельник, 9 января, украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.
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По словам дипломата, на Украине ходит шутка о том, что если на Западе хотят утилизировать старое оружие — лучше отдать его Киеву, хотя "в обычное, мирное время, никто бы не хотел говорить об этом в таких выражениях".

При этом Пристайко выразил радость в связи с планами поставить Украине ЗРК Patriot, поскольку "это первоклассная противоракетная система, которая даже не обсуждалась".

Украинский посол также напомнил, что десятки тысяч украинских военных проходят обучение в Европе и США, сообщает РИА Новости.

Ранее в польской прессе вооружение, поставляемое Киеву странами НАТО, неоднократно называли "металлоломом" и "рухлядью", подчеркивая, что Запад поставляет украинским властям устаревшую военную технику и оружие с целью обновления собственных арсеналов.

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