Уполномоченные по правам человека России и Украины могут встретиться в январе

Организация встречи обсуждается

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в понедельник, 9 января, рассказала, что обсуждала с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом возможную встречу.

По словам Москальковой, такая встреча планируется с учетом того, что на территории Турции будет проходить с 12 по 14 января большой форум, организуемый турецким омбудсменом.

Москалькова и Лубинец "проговаривали возможность встречи и приблизительную повестку" в рамках турецкого форума, сообщает РИА Новости.

Россия продолжает работу по освобождению пленных, права которых злостно нарушают на Украине. 8 января в российском Министерстве обороны рассказали, что из украинского плена в Россию вернулись еще 50 военных. Они будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

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