ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Уполномоченные по правам человека России и Украины могут встретиться в январе

18:59
  • понедельник
  • 09 января 2023

Организация встречи обсуждается

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в понедельник, 9 января, рассказала, что обсуждала с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом возможную встречу.
В Госдуме прокомментировали готовность Украины к переговорам

По словам Москальковой, такая встреча планируется с учетом того, что на территории Турции будет проходить с 12 по 14 января большой форум, организуемый турецким омбудсменом.

Москалькова и Лубинец "проговаривали возможность встречи и приблизительную повестку" в рамках турецкого форума, сообщает РИА Новости.

Россия продолжает работу по освобождению пленных, права которых злостно нарушают на Украине. 8 января в российском Министерстве обороны рассказали, что из украинского плена в Россию вернулись еще 50 военных. Они будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец
Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.