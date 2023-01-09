Пятикратный победитель Лиги чемпионов завершил карьеру в 33 года

Последним клубом Гарета Бэйла стал "Лос-Анджелес"
Валлийский нападающий Гарет Бэйл объявил в соцсетях о завершении футбольной карьеры. П
о словам спортсмена, он осуществил мечту, занимался любимым видом спорта и теперь гордится своей карьерой.
"Я с предвкушением перехожу к следующему этапу жизни", - добавил 33-летний игрок.
Последним клубом Бэйла стал "Лос-Анджелес", до этого он выступал за английские "Саутгемптон" и "Тоттенхэм", а также за испанский "Реал Мадрид".
В составе мадридской команды Бэйл пять раз выиграл Лигу чемпионов, по три раза - чемпионат Испании и Кубок Короля. За всю карьеру нападающий провел на клубном уровне 554 матча, в которых забил 186 голов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"