Пятикратный победитель Лиги чемпионов завершил карьеру в 33 года

Последним клубом Гарета Бэйла стал "Лос-Анджелес"

Валлийский нападающий Гарет Бэйл объявил в соцсетях о завершении футбольной карьеры. П

о словам спортсмена, он осуществил мечту, занимался любимым видом спорта и теперь гордится своей карьерой.

"Я с предвкушением перехожу к следующему этапу жизни", - добавил 33-летний игрок.

Последним клубом Бэйла стал "Лос-Анджелес", до этого он выступал за английские "Саутгемптон" и "Тоттенхэм", а также за испанский "Реал Мадрид".

В составе мадридской команды Бэйл пять раз выиграл Лигу чемпионов, по три раза - чемпионат Испании и Кубок Короля. За всю карьеру нападающий провел на клубном уровне 554 матча, в которых забил 186 голов.

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