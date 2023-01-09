ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пятикратный победитель Лиги чемпионов завершил карьеру в 33 года

18:57
  • понедельник
  • 09 января 2023

Последним клубом Гарета Бэйла стал "Лос-Анджелес"

Валлийский нападающий Гарет Бэйл объявил в соцсетях о завершении футбольной карьеры. П
"Это было безумие": как Аргентина празднует победу на ЧМ

о словам спортсмена, он осуществил мечту, занимался любимым видом спорта и теперь гордится своей карьерой.

"Я с предвкушением перехожу к следующему этапу жизни", - добавил 33-летний игрок.

Последним клубом Бэйла стал "Лос-Анджелес", до этого он выступал за английские "Саутгемптон" и "Тоттенхэм", а также за испанский "Реал Мадрид".

В составе мадридской команды Бэйл пять раз выиграл Лигу чемпионов, по три раза - чемпионат Испании и Кубок Короля. За всю карьеру нападающий провел на клубном уровне 554 матча, в которых забил 186 голов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.