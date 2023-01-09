Песков назвал способ для срочников, желающих отправиться на СВО

Это возможно только по желанию призывника

Любой гражданин России, призванный в армию в рамках срочной службы, может по собственному желанию принять участие в спецоперации на Украине. Об этом в понедельник, 9 января, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать, обсуждается ли вариант разрешить призывникам по желанию направляться в зону спецоперации.

В ответ Песков напомнил, что любой срочник при желании может подписать контракт и в качестве военнослужащего-контрактника запросить отправку в зону спецоперации, сообщает ТАСС.

В российской спецоперации на Украине принимают участие только военнослужащие по контракту, мобилизованные граждане и добровольцы. В ноябре министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что из 300 тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий 87 тысяч.

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