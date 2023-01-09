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Венгрия похвалила Россию за рождественское перемирие

19:39
  • понедельник
  • 09 января 2023

Российские военные прекратили боевые действия 6 и 7 января

Объявление Россией перемирия на Украине в период православного Рождества было правильным решением. Такое заявление в понедельник, 9 января, сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Медведев жёстко ответил Киеву на отказ от перемирия на Рождество

Венгерский дипломат отметил, что боевые действия — "это плохо, а мир — это хорошо". Будапешт хотел бы видеть мир по соседству, на Украине, как можно скорее, причем в Венгрии знают что путь к миру лежит через прекращение огня и мирные переговоры.

Сийярто заявил, что с учетом этого венгерская сторона поддерживает все, что помогает прекращению огня и может способствовать мирным переговорам.

Министр выразил надежду на то, что в дальнейшем можно будет видеть именно такие намерения, а не эскалацию военных действий, сообщает ТАСС.

Накануне православного Рождества президент России Владимир Путин дал поручение российским военным ввести режим временного прекращения огня с полудня 6 января на 36 часов. Москва предложила Киеву также объявить перемирие, но украинские власти отказались принимать такое решение.

Представительство ДНР в СЦКК рассказало, что украинские войска обстреляли Донецк из артиллерии ровно в полдень, когда начал действовать объявленный Россией режим тишины.

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