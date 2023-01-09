Доблесть и верность долгу: история майора медслужбы Александра Сеикаева

Офицер погиб 3 января, спасая пациентов центральной районной больницы города Токмак

Сегодня в Томской области простились с участником специальной операции, майором медицинской службы Александром Сеикаевым. За доблесть и верность долгу его наградили Орденом Мужества посмертно. Офицер погиб 3 января, спасая пациентов центральной районной больницы города Токмак Запорожской области, по которой прицельно ударили украинские нацисты.

Прицельный удар американскими ракетами системы залпового огня HIMARS по центральной районной больнице города Токмак в Запорожской области ВСУ нанесли 3 января. В Киеве точно знали, что это не военное, а медицинское учреждение, и намеренно пошли на преступление.

В момент атаки в здании было много врачей и пациентов. Командир отдельного санитарного батальона Александр Сеикаев после атаки оперативно организовал укрытие раненых, а затем их эвакуацию. Сам же остался с больными, которых нельзя было перемещать.

"Остался дежурить на радиостанциях, чтобы следить за обстановкой, естественно, за больными присматривать, которые нетранспортабельны, которых не получилось, не было возможности эвакуировать. И в итоге погиб. Исполняя свой воинский долг. И врачебный долг", - рассказал врач-хирург Валентин.

Коллеги и сослуживцы не могут говорить о Сеикаеве без слёз. Вспоминают его как замечательного начальника и грамотного командира. Отмечают, что доктор искренне любил - как он сам говорил - "своих раненых" и каждого пострадавшего вёл от момента поступления в больницу до эвакуации.

"С первых дней операции мы оказывали помощь гражданскому населению. Он очень всегда переживал за детей, за детское население. Это обязательно. Я сама педиатр. Всегда мы смотрели всех детей. Мы старались заботиться о гражданских, населении пожилого возраста. Всегда все были у нас. Где бы мы ни находились, они стремились к нам, шли к нему и знали, что он поможет", - говорит врач Маргарита.

А еще Александр собирал гуманитарную помощь для местных жителей и сам раздавал продуктовые пакеты нуждающимся. И точно знал, чем хочет заниматься после окончания спецоперации - поступить в академию, отучиться, защитить работу, служить, приносить пользу людям.

За героизм и самоотверженную верность врачебному долгу майор медицинской службы Александр Сеикаев награждён Орденом Мужества посмертно.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр"

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