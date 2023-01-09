Ощущения - минус 70: Россия переживает аномальные морозы

Общественный транспорт местами не выдерживает испытания холодом

Аномальные морозы - практически на всей территории страны. Дальний Восток, Сибирь, Поволжье во власти ультраполярного вторжения. В якутском селе Жилинда - до минус 60 градусов, ощущается - как минус 70. Нагрузка на тепло- и электросети максимальная.

А в Ненецком автономном округе из-за обледенения упал самолет Ан-2, перевозивший пассажиров. Пилоты пытались посадить рейс из Нарьян-Мара в условиях полярной ночи, тумана, сильного ветра. Из 12 человек, находившихся на борту, двое погибли, четыре - получили травмы. По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело. К 18 часам по московскому времени все находившиеся на борту самолета Ан-2 эвакуированы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Морозная погода на Южном Урале со среднесуточными температурами на 7 градусов ниже климатической нормы. В первую рабочую неделю нового года ученикам всех классов разрешили остаться дома. Все потому, что ночью - до минус 40. Утром водители пытались безуспешно завести автомобили.

Общественный транспорт не выдержал испытания холодом. Автобусы не заводятся. Перевозчики отменили некоторые междугородние рейсы. Челябинцы пересели на такси. Массовый приток пассажиров обернулся подорожанием тарифов и очередями. Аналогичная погода - в Сибири. В Томске - минус 40 и ниже. МЧС просит с осторожностью эксплуатировать обогревательные приборы, не находиться подолгу на улице.

А это уже Мурманск. Ёлка, не устояв на сильном ветру, упала прямо на прохожих. Следственный комитет начал проверку.

На автотрассах МЧС разворачивает мобильные пункты обогрева. В теплых палатках есть горячее питание, возможность зарядить гаджеты и переночевать. В Оренбургской области спасатели помогли выбраться с заснеженной дороги семье с двумя детьми. В Югре водитель заглохнувшего КАМАЗа пытался согреться, сжигая личные вещи. Вовремя подоспели инспекторы ДПС. В Башкирии аномальную погоду встречают в приподнятом настроении. Для острастки нетрезвых водителей по обочинам слепили снежные фигуры, похожие на инспектора с жезлом и его патрульную машину.

В столице - "оранжевый" уровень погодной опасности. Крещенские морозы пришли в столичный регион как по расписанию. Январская стужа с ночными температурами до минус 29 градусов уже со вторника сменит гнев на милость, морозы пойдут на убыль.

"В ночь на 14 января мы ожидаем уже небольшой мороз минус 3 -минус 8 градусов, а дневная температура минус 1 - минус 6", - говорят синоптики.

Несмотря на 30-градусные морозы, в Подмосковье разлилась Ока. Неподалеку от Луховиц вода затапливает дороги и овраги. На некоторых участках ее уровень поднялся на метр. Теперь в некоторые поселения можно попасть только на спецтранспорте.

Репетиция крещенских купаний прошла на Оймяконе. Туристы, приехавшие на новогодние праздники, решили искупаться в незамерзающих источниках. Температура воды - "всего" минус 4 градуса. По местным меркам - парное молоко.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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