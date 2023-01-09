Воевать на словах: за что против Артура Смольянинова возбудили дело

Его высказывания прокомментировали даже в Кремле

Уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова поручил возбудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ранее с подобным запросом в ведомство уже обращались депутаты Госдумы. Причиной стало высказывание артиста в интервью иностранным СМИ. В них он оскорбляет российский народ и армию. И заявляет, что если бы и воевал, то только на стороне Украины. Коллеги по цеху резко отреагировали на слова Смольянинова. Тем более, что, будучи обласканным родной страной, он часто играл ее воинов-героев.

Коренной москвич из не очень благополучной семьи, получивший качественное образование, высокооплачиваемую работу, славу и, наконец, любовь миллионов соотечественников, о судьбе своей Родины не просто не беспокоится. Кажется, это заветная мечта Артура Смольянинова - чтобы Россия развалилась.

"Мне, честно говоря, наплевать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится. Превратится она в Уральскую республику, в Пельменскую или в Хакасскую республику. Или останется только один Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел. Мне настолько плевать", - сказал он.

Актер при этом забывает упомянуть тот факт, что в России у него осталось вполне себе действующее ИП, учрежденное еще в 2008 году, через которое Смольянинов выполнил как минимум три государственных контракта. Числится, кстати, на этом ИП и целая пачка штрафов из ГИБДД, которые оплачивать русофоб не спешит. Зато он, отсиживаясь в Латвии, рвется воевать против России в рядах ВСУ: "Вот мне тут знакомые прислали информацию, что мой коллега Сослан Фидаров, такой артист, я уж не знаю, был он или все еще есть, но мне написали, что с высокой долей вероятности его уже нет. Справедлива ли эта смерть? Безусловно! Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения".

Возможно, Смольянинов так и не вышел из своей роли в фильме "Белая гвардия", где сыграл необразованного адъютанта-петлюровца, готового убивать русских офицеров. Но куда вероятнее, что "воевать" актер готов лишь на словах - в медиапространстве. Ведь, как сообщается, когда латвийские активисты подошли к нему на улице в Риге и попытались вручить повестку, смельчак занервничал, порвал документ и убежал. Все как и предполагал Сослан Фидаров - тот самый коллега по картине "9 рота", которого Смольянинов записал в покойники.

Не будет теперь, похоже, успешного артиста Артура Смольянинова. Он и сам жалуется, что в Латвии ему приходится ходить на кастинги "на общих основаниях". Не то что в России, где ему даже портфолио не требовалось - от звонков с интересными предложениями не было отбоя. То он афганец, то офицер Красной Армии, то сотрудник российской полиции, то соавтор автомата Калашникова. То и вовсе - ангел. Мало кто интересовался, что в действительности за душой у человека, изображающего на экране сплошь героев да патриотов.

"Я думаю, что он предатель и сволочь. Что он предал и свою страну, и своих коллег, и своих товарищей. Он играл героев, а внутри гнилой. Вот это нам Артур Смольянинов и продемонстрировал", - сказала Елена Драпеко, актриса, депутат Государственной думы.

Имя таким "кумирам" - легион. Чем дальше они в трудный час от Родины, тем больше оскорблений из их уст звучит в адрес России и ее народа. Смольянинов - не исключение. Его антироссийское творчество и, прежде всего, высказывания сегодня прокомментировали даже в Кремле.

"Ничего хорошего в Кремле про этого актера не думают. Но в данном случае важнее, что об этих его словах думают наши соответствующие ведомства", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. Впрочем, дальнейшая судьба актера, пожалуй, не так интересна и важна, как выводы, которые сделает общество. Ведь СВО рано или поздно закончится, и некоторые из проклинавших Россию поторопятся домой. Поближе к земле, которая их так щедро кормила.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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