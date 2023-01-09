Экс-президент Бразилии Болсонару госпитализирован в США

Еекоторые члены Демократической партии требуют его экстрадиции

В столице Бразилии сегодня начали разгонять лагерь сторонников бывшего президента Жаира Болсонару. Около полутора тысяч протестующих на автобусах вывезли за пределы города. Задержаны свыше 400 участников беспорядков. Погромщикам грозит до 12 лет тюрьмы. Ситуация в стране обострилась после того, как Болсонару отказался признавать поражение на президентских выборах и потребовал не допустить вступления в должность своего соперника Лулы да Силвы.

Сейчас лагерь сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в таком плотном кольце военных, что за их спинами едва можно рассмотреть палатки протестующих. Впрочем, судя по всему, останутся они здесь недолго. Верховный суд страны постановил немедленно снести лагерь.

Беспорядки в бразильской столице начались около 14 часов, когда "болсонаристы" отправились на площадь Трех властей и, прорвав ряды немногочисленной в выходной день охраны, ворвались в здания Конгресса, Верховного суда и резиденцию президента.

Продолжались бесчинства недолго. Уже через три часа в небе над центром города Бразилиа появились вертолеты, а военная полиция начала оттеснять толпу. В 20:00 захваченные здания были полностью освобождены, а правоохранители сообщили - задержаны 400 человек. Президента Бразилии в момент штурма в резиденции не было. По одним данным, Лула да Силва находился с рабочей поездкой в Сан-Пауло, по другим - был экстренно вывезен из столицы.

"Я хотел сказать вам, что все, кто сделал это, будут найдены и наказаны. Они увидят, что демократия гарантирует право на свободу - свободу общения, свободу выражения, но также требует, чтобы люди уважали институты, созданные для укрепления демократии. Фашисты-фанатики сделали то, чего еще не было в истории этой страны. Это беспрецедентно. Кроме того, мы собираемся выяснить, кто финансирует этих вандалов. Мы найдем спонсоров, и все они тоже ответят по закону", - заявил он.

Обстановка в Бразилии накалилась осенью прошлого года, когда на выборах победил социалист Луис Инасиу Лула да Силва. Во втором туре он обошел консерватора Жаира Болсонару менее чем на 2 процента. Впрочем, итоги были признаны в мире. Случившееся в бразильской столице осудили большинство стран, в том числе США. Но у Вашингтона в данной истории свой интерес, вернее - озабоченность. Очень уж Болсонару, которого прозвали "Тропическим Трампом", напоминает американского экс-президента - категорическим неприятием итогов выборов и заявлениями о том, что их украли. Штурм Капитолия двухлетней давности и события в Бразилии также словно разыграны по одному сценарию, предполагавшему раскачать обстановку в стране.

Любопытный факт: как стало известно, Болсонару консультировал главный стратег Трампа Стив Бэннон. Как и в Штатах два года назад, в Бразилии уже идут аресты. Участникам погромов, а их, по предварительным данным, было около 5000, грозит до 12 лет тюрьмы.

То, что реакция бразильских властей будет жесткой, уже не вызывает сомнений. Сам экс-президент Болсонару после проигрыша выборов уехал в США, где сегодня был госпитализирован. Теперь некоторые члены Демократической партии требуют его экстрадиции, заявляя, что он - главный зачинщик бразильских беспорядков. А ведь девять лет назад госпереворот на Украине те же демократы называли "революцией достоинства".

Примечательно, что на волне событий в Бразилии свою лепту тут же внесла и известная социальная сеть. Ее представители заявили: все комментарии, в которых поддерживаются протесты в Бразилии, будут удаляться. Излюбленная американская политика двойных стандартов и методов борьбы за власть. В данном случае - в экспортном исполнении.

Алексей Платонов, Елена Сахно, "ТВ Центр"

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