Самолет из Москвы в Гоа экстренно сел после сообщения о мине

Это лайнер авиакомпании Azur Air

Летевший по маршруту Москва - Гоа самолет авиакомпании Azur Air совершил экстренную посадку в западном индийском штате Гуджарат, передает ТАСС со ссылкой на Министерство гражданской авиации Индии.

"Неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air, летевшего по маршруту Москва - Гоа. Самолет срочно посажен на аэродроме в штате Гуджарат", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что идет высадка пассажиров. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

"Никто из находившихся на борту не пострадал. Планируется тщательный досмотр самолета службой безопасности аэропорта", - рассказали в авиакомпании.

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