Стороны задумали вывести партнерство "на более высокий уровень"

Евросоюз и Североатлантический альянс обязались мобилизовать все имеющиеся общие инструменты для достижения общих целей в свете ситуации на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении ЕС и НАТО, опубликованном в понедельник, 9 января.

ЕС и НАТО договорились вывести партнерство "на более высокий уровень" и активизировать сотрудничество в области обороны на фоне конфликта на Украине.

Предполагается, что генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель подпишут соответствующий документ во вторник, 10 января, сообщает Agence France-Presse.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что НАТО и Европа поставили вооружений Украине на десятки миллиардов долларов. При этом российская сторона неоднократно предупреждала Запад о том, что подобная линия способствует лишь эскалации конфликта на Украине.

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