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В Госдуме оценили последствия денонсации антикоррупционной конвенции

20:17
  • понедельник
  • 09 января 2023

Такое решение было принято из-за антироссийских настроений в Совете Европы

Денонсация Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию вряд ли негативно отразится на результативности антикоррупционной борьбы в стране. Такое мнение в понедельник, 9 января, высказал заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Россия задумалась о выходе из Конвенции СЕ об уголовной ответственности за коррупцию

Парламентарий отметил, что совершенствование антикоррупционных механизмов — процесс непрерывный, требующий постоянного анализа правоприменительной практики и поиска новых решений. Эта работа не прекратится в связи с денонсацией конвенции.

Решение о выходе из конвенции было принято по причине антироссийских настроений в Совете Европы, напомнил депутат. Он подчеркнул, что "это бьет по национальным интересам России, мы не позволим унижать нашу страну".

При этом Выборный напомнил, что в России уже 15 лет существует "своя вполне эффективная национальная Стратегия по противодействию коррупции", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Речь идет о документе, подписанном от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года. В законопроекте поясняется, что решение о денонсации принимается в связи с принятием Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).

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