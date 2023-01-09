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Росавиация опровергла слухи об отмене ограничения полетов в ряд аэропортов

20:38
  • понедельник
  • 09 января 2023

Эта мера была введена после начала спецоперации и неоднократно продлевалась

Режим ограничения полетов на юге и в центральной части России не отменялся. Об этом в понедельник, 9 января, рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Как уточнили в пресс-службе ведомства, комментируя появившуюся в социальных сетях информацию о якобы возобновлении полетов с 15 января 2023 года в 11 аэропортов центральной и южной частей России, что данная информация не соответствует действительности.

Распространяемый в интернете под видом письма заместителя главы Росавиации документ является фейком. Режим ограничения полетов в указанных аэропортах не отменялся и продолжает свое действие, цитирует заявление ведомства ТАСС.

Временное ограничение на полеты в 11 аэропортов южной и центральной частей России ввели после начала спецоперации на Украине в связи с рисками безопасности. Режим несколько раз продлевали. Ограничение затрагивает аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

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