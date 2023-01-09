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Умер разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев

20:46
  • понедельник
  • 09 января 2023

Ему было 85 лет

На 86-м году жизни умер разработчик ракет "Калибр", научный руководитель концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Павел Камнев, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

"9 января 2023 года на 86-м году жизни скончался научный руководитель АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Герой Труда Российской Федерации Павел Иванович Камнев", - говорится в сообщении.

Камнев родился в Махачкале, окончил Московский авиационный институт, прошел путь от инженера до первого заместителя главного конструктора на Свердловском машиностроительном заводе имени М. И. Калинина.

Камнев - доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, автор более 20 изобретений, разработчик ракет "Калибр".

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Павел Камнев
Павел Камнев
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