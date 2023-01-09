Швеция подпишет документ о допуске военных США на свою территорию

Швеция готовится вступить в НАТО

Швеция и США начали переговоры по соглашению о расширении сотрудничества в сфере обороны. Об этом в понедельник, 9 января, рассказали в пресс-службе шведского кабмина.

Переговоры касаются так называемого Соглашения об оборонном сотрудничестве (DCA), которое обеспечит основу для продолжения сотрудничества в области обороны, регулируя правовые условия присутствия американских войск в Швеции.

DCA открывает путь для еще более тесного сотрудничества с США как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО. Это соглашение позволит регулировать условия деятельности американских войск на территории Швеции. Речь идет о таких вопросах, как правовой статус военнослужащих США, доступ на территорию военных баз, налогообложении и пошлинах.

Документ также создаст условия для американской военной поддержки, если того потребует ситуация в области безопасности в Швеции, сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заверил, что у НАТО нет власти или мандата на то, чтобы навязывать какие-либо системы вооружений другим странам, США также не могут заставить Швецию разместить ядерное оружие на своей территории.

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