ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США пригрозили усилить давление на Иран из-за дронов

21:20
  • понедельник
  • 09 января 2023

Белый дом утверждает, что Тегеран поставляет беспилотники для российской спецоперации

Соединённые Штаты будут усиливать экономическое давление на Иран якобы в связи с поставкой беспилотных летательных аппаратов, которые, по мнению американских властей, применяются Россией в ходе специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал в понедельник, 9 января, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Иран пригрозил Киеву последствиями за призывы к уничтожению производства оружия

Чиновник отметил, что США уже ввели ряд различных санкций в отношении организаций и в России, и в Иране, "пытаясь осложнить проведение таких транзакций". По словам Салливана, "то, как они в действительности их реализуют, превращает физический перехват в вызов".

Вашингтон не остановится перед использованием различных средств, нацеленных на то, чтобы "сорвать продолжающееся военное сотрудничество этого типа", заверил представитель Белого дома.

Салливан пообещал, что США будут "увеличивать для Ирана издержки в плане общественного мнения, а также экономического давления за решение пойти по этому пути, при котором его вооружения применяются для убийства мирных граждан на Украине", сообщает ТАСС.

Обвинения в адрес России и Ирана о том, что российские военные якобы используют иранские дроны в спецоперации, звучали и со стороны Украины, и от ряда западных стран. Москва и Тегеран неоднократно опровергали эти обвинения.

Тем не менее, Вашингтон решил ввести санкции против ВКС России — "в отношении трех российских организаций, которые были в первых рядах в плане приобретения и использования иранских беспилотников".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Иранский беспилотник
Иранский беспилотник
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.