США пригрозили усилить давление на Иран из-за дронов

Белый дом утверждает, что Тегеран поставляет беспилотники для российской спецоперации

Соединённые Штаты будут усиливать экономическое давление на Иран якобы в связи с поставкой беспилотных летательных аппаратов, которые, по мнению американских властей, применяются Россией в ходе специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал в понедельник, 9 января, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Чиновник отметил, что США уже ввели ряд различных санкций в отношении организаций и в России, и в Иране, "пытаясь осложнить проведение таких транзакций". По словам Салливана, "то, как они в действительности их реализуют, превращает физический перехват в вызов".

Вашингтон не остановится перед использованием различных средств, нацеленных на то, чтобы "сорвать продолжающееся военное сотрудничество этого типа", заверил представитель Белого дома.

Салливан пообещал, что США будут "увеличивать для Ирана издержки в плане общественного мнения, а также экономического давления за решение пойти по этому пути, при котором его вооружения применяются для убийства мирных граждан на Украине", сообщает ТАСС.

Обвинения в адрес России и Ирана о том, что российские военные якобы используют иранские дроны в спецоперации, звучали и со стороны Украины, и от ряда западных стран. Москва и Тегеран неоднократно опровергали эти обвинения.

Тем не менее, Вашингтон решил ввести санкции против ВКС России — "в отношении трех российских организаций, которые были в первых рядах в плане приобретения и использования иранских беспилотников".

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