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Белый дом пообещал не сокращать объем средств на помощь Украине

21:35
  • понедельник
  • 09 января 2023

Речь идет о 45 млрд долларов

Администрация президента США Джо Байдена не предвидит в 2023 году какого-либо сокращения средств, которые заложены в бюджете на оказание помощи Украине, в том числе военной. Об этом заявил в понедельник, 9 января, помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
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Чиновник напомнил, что в 2022 году Белый дом запросил в рамках объединенного законопроекта 37 млрд долларов, Конгресс фактически увеличил эту сумму до 45 млрд.

Эти средства были ассигнованы, американские власти начинают их выделение Киеву, подчеркнул Салливан. Он заявил, что не видит признаков того, чтобы "эти деньги у нас забрали".

Представитель Белого дома также отметил, что Вашингтон располагает ресурсами для поддержки Украины на протяжении всего или почти всего 2023 года, сообщает ТАСС.

На Украине между тем высказали недовольство поставляемым странами Запада оружием. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что большинство поставляемого на Украину с Запада вооружения относительно старое, часть — с истекшим сроком годности. При этом Пристайко выразил радость в связи с планами поставить Украине ЗРК Patriot, поскольку "это первоклассная противоракетная система, которая даже не обсуждалась".

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