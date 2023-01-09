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Посол России в Сербии обвинил Запад в бесчеловечности

21:57
  • понедельник
  • 09 января 2023

Дипломат напомнил о нападениях на косовских сербов, которые замалчивает ЕС

Запад закрывает глаза на действия Приштины по устрашению косовских сербов так же, как и на трагедию мирных жителей Донбасса, подвергающихся варварским обстрелам украинских радикалов. Такое заявление в понедельник, 9 января, сделал посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
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Дипломат отметил, что "немногие представители ЕС, которые вроде бы и попытались прокомментировать совершенные в Косово преступления, замалчивают обстоятельства произошедшего", при этом они "разделяют ответственность за продолжение Приштиной линии на устрашение сербского населения, а значит — его изгнание из края".

Российский посол указал, что точно так же Запад закрывает глаза на трагедию Донбасса. Он напомнил, "сколько детей убито киевским режимом из поставленного США и странами ЕС оружия", однако "бесчеловечность западников беспредельна, как и повсеместное потворство бесчинствам их ставленников", пишет "Парламентская газета".

В начале декабря 2022 года бойцы самопровозглашенной республики Косово заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги. Это привело к резкому обострению конфликта между сербским населением и косоварами, а также массовым протестам и череде нападений на представителей этнических сербов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость обеспечить все права косовских сербов, назвав это главным для России в ситуации в Косово.

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