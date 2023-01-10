На польском телевидении разразился скандал из-за российского огурца

Приглашённый депутат Сейма запасся "русским" овощем для ток-шоу

Сам такой! Или история о том, как рассорились польский депутат и телеведущий. Из-за обыкновенного огурца!

Не совсем обыкновенного, но об этом дальше. Дело было так. В студии польского телевидения обсуждали высокие цены на бензин. Приглашённый депутат Сейма Яцек Бурый заявил: 10 злотых - это же недорого.

- Это ваша мечта? Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами.

- Ты такой умник, пожалуйста, это тебе.

Это бомба, скандал на всю Польшу. Дело в том, что Яцек Бурый не скрывал, что торгует российскими овощами. И огурец этот - русский! Вы понимаете? Тут как в сказке. Есть заговорённые нефть, газ, уголь, удобрения, зерно. Теперь вот овощи. К ним даже прикасаться нельзя. Прикоснулся к ним - и обомлел. Пророссийским стал.

А руки-то тянутся по привычке. Антироссийский спектакль разворачивается, конечно, не только в студии польского ТВ. Наши углеводороды, продукты, цветные металлы - всё это Европа себе запретила. Но покупает. Пока. Временно... Это как с массовым уходом западного бизнеса. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил: более 75 процентов западных компаний остались в России: "Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки".

А в польской прессе обсуждают появление русского огурца в телестудии. Уж очень это всё подозрительно. С чего бы вдруг депутат Бурый запасся огурцом на подходе к ток-шоу? И с чего бы вдруг ведущий разыграл перепалку, чтобы дать возможность политику продемонстрировать овощ российского происхождения? Продакт-плейсмент? Это когда в кино будто бы случайно показывают разные товары, известные бренды.

Бурому дали шанс разрекламировать свой овощной бизнес? А почему бы и нет? Если байки рассказывают об отказе от русских огурцов, а в действительности всё не так, как на самом деле.

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