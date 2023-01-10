Мир парадоксов: Макрона "бьют" из-за переговоров с Путиным

Президент Франции вынужден постоянно оправдываться, считает эксперт

Макрон говорит о парадоксальности Владимира Путина - но как назвать поведение самого главы Франции, который с одной стороны ратует за мир, а с другой - помогает Киеву оружием?

К сокращению военной поддержки Украины призывали представители республиканской партии США, но готовы ли они, получив большинство в Конгрессе, добиться от президента Байдена более рациональной политики?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти и другие вопросы с политологом Сергеем Марковым.

"Макрон все-таки среди того пространства, которое есть, ближе к "партии мира". Они там все – "партия войны", но из них Макрон ближе к "партии мира". Его за это бьют, и он оправдывается, почему он все-таки ведет переговоры с Путиным", - заявил он.

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