Российские "Искандеры" нанесли удар по военной инфраструктуре ВСУ

Ракетчики несут дежурство круглосуточно

Высокоточные удары по командным пунктам и подземным бункерам украинских националистов наши военные нанесли с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Кадры их работы опубликовало Министерство обороны.

Ракетчики несут дежурство круглосуточно и готовы в любой момент поразить объекты противника на расстоянии в несколько сотен километров. Выпустив снаряды, расчёты оперативно меняют позиции, чтобы не допустить попадания под удары украинских радикалов, и для перезарядки.

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