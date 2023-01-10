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Российские "Искандеры" нанесли удар по военной инфраструктуре ВСУ

08:36
  • вторник
  • 10 января 2023

Ракетчики несут дежурство круглосуточно

Высокоточные удары по командным пунктам и подземным бункерам украинских националистов наши военные нанесли с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Кадры их работы опубликовало Министерство обороны.

Ракетчики несут дежурство круглосуточно и готовы в любой момент поразить объекты противника на расстоянии в несколько сотен километров. Выпустив снаряды, расчёты оперативно меняют позиции, чтобы не допустить попадания под удары украинских радикалов, и для перезарядки.

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