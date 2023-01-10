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Обнаружены планы наступления ВСУ на Ростов-на-Дону и Таганрог

08:18
  • вторник
  • 10 января 2023

Найдены карты с планами операций

Украинское командование разрабатывало планы наступления на российскую территорию – в частности, на города Ростов-на-Дону и Таганрог. Об этом свидетельствуют карты, которые обнаружили военнослужащие ВС России на брошенных украинских позициях под Авдеевкой.

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"Что видно: Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, Луганская Народная Республика, также Харьков — движение как в нашу сторону, так и в обратную… Можно определить направление движения сил и средств. Одно из направлений - это Ростов-на-Дону, Таганрог", - сообщил командир одного из российских подразделений с позывным "Саныч" агентству РИА Новости.

Командир уточнил, что карты обнаружили при обследовании захваченных позиций противника — в этих домах размещались командные пункты ВСУ. Документы передали компетентным органам. Там, в свою очередь, пришли к выводу, что отметки о наступлении были нанесены не позднее, чем в июле 2022 года.

В Киеве ранее рассуждали о возможности активизации боевых действий весной. С такими заявлениями выступил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, наиболее ожесточенные боевые действия ожидаются в марте.

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