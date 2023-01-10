Спас семерых товарищей: в Минобороны назвали имена новых героев СВО

Они проявили мужество

Новые данные о доблести и героизме наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Взвод гвардии лейтенанта Александра Баранова во время оборудования паромной переправы был атакован украинскими националистами. Александр организовал оборону и вместе с сослуживцами продолжил выполнять поставленные задачи. Грамотные действия лейтенанта и профессионализм его подчинённых позволили отбить наступление националистов и форсировать реку. Александр награждён Орденом Мужества.

Санитарный инструктор сержант Алексей Белокрылов во время обороны одного из населённых пунктов от неонацистов оказывал неотложную помощь российским военным. Из-под вражеского огня он лично вынес в безопасное место семерых товарищей и оказал им неотложную медпомощь, сообщает "ТВ Центр".

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