Новое российское оружие назвали "головной болью" для США

Системы ПВО перед ним бессильны

Военные эксперты из Японии оценили возможности новейших российских гиперзвуковых ракет "Авангард". Как пишет издание Shukan Gendai, это оружие стало настоящей головной болью для США. Уничтожить эти ракеты затруднительно — не помогут даже американские системы ПВО.

"Даже если удастся обнаружить, то своевременный перехват будет невозможен. Более того, она двигается зигзагообразно слева направо, что крайне затрудняет уничтожение оружия", - заявил изданию военный эксперт Масаки Такабэ.

О создании "Авангарда" президент России Владимир Путин объявил в марте 2018 года. Комплекс состоит из межконтинентальной баллистической ракеты и гиперзвукового планирующего крылатого блока. Ракеты могут поражать цели на расстоянии шесть тысяч километров.

В Минобороны уточняли, что гиперзвуковые планирующие крылатые блоки "Авангард" развивают скорость 28 Мах - примерно 7,5 километра в секунду. При этом блок маневрирует по непредсказуемой траектории, что делает его поражение противоракетными средствами практически невозможным, передает РИА Новости.

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