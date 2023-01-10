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Полька выгнала из своего дома двух украинских беженок из-за пельменей

09:03
  • вторник
  • 10 января 2023

А хотела как лучше

Жительница Польши по имени Тереза приютила у себя дома украинскую беженку с дочерью, но вскоре не смогла с ними уживаться и выставила за дверь. Причиной разлада стали пельмени. Историю рассказало польское издание Noizz.pl.

По словам Терезы, она предложила Наталье, которая умела готовить, лепить пельмени на продажу. Они сделали фотографии и дали объявление в соцсетях. Заказов было очень много. Наталья лепила пельмени, а Тереза развозила их по покупателям. Спрос был такой, что польке приходилось доставлять пакеты с пельменями даже в семь утра.

Все изменилось, когда Наталья начала устанавливать собственные правила. Кухня была заняты по несколько часов в день, что очень не нравилось Терезе.

Кроме того, дочь Натальи тоже стала показывать характер. Девушка не хотела есть в столовой, а брала еду с собой в комнату. Да еще и не убирала за собой. Терезе это не нравилось, потому что своему сыну-подростку она запрещала есть возле компьютера.

В итоге полька не выдержала и нашла Наталье работу с проживанием. Свое решение пустить в свой дом незнакомых людей она назвала ошибкой.

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