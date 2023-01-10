Системы навигации заменили на современные

Советские беспилотники Ту-141 "Стриж", находящиеся на вооружении ВСУ, модернизированы при участии одного из крупнейших подрядчиков Минобороны США. Американская военно-промышленная корпорация Raytheon заменила советскую бортовую систему навигации беспилотника на современную.

"Киевский фюрер Зе и "Шпеер" Незалежной Зи (Володимир Зимин, один из руководителей Укроборонпрома, глава завода "Артем") намекнули американцам, что готовы сами выпускать ударные беспилотники, если Киеву предоставят технологии. Технологии им не дали, зато решили украсть все еще имеющиеся на Украине эффективные советские разработки", - пишет журнал "Арсенал Отечества".

По данным издания, для наведения модифицированных Ту-141 "Стриж" используется глобальная спутниковая система GPS. Эксперты отмечают, что по сути получился гибрид из советских ноу-хау и инженерной мысли американской корпорации Raytheon.

В декабре глава российской делегации МИД в Вене вопросам военной безопасности Константин Гаврилов заявил, что западные специалисты помогли Украине модернизировать устаревшие советские беспилотники для того, чтобы они были способны наносить удары по территории России. Военный эксперт Алексей Леонков также сообщал о фактической переделке украинских дронов "Стриж" в ракеты средней дальности, передает "Лента.ру".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"