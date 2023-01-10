Не выдерживает даже техника: рекорды январской погоды и их последствия

Синоптики рассказали, когда ждать потепления

Аномальные морозы не дают передышки жителям многих российских регионов. В ряде субъектов температура на 20 градусов ниже климатической нормы держится уже неделю. Холодно сейчас не только в Сибири. Минус 40 по Цельсию не редкость и в европейской части страны! Суровых условий не выдерживает даже техника.

Второй день подряд экстремальные морозы удивляют даже привычных к холодам жителей Якутии. На севере республики минус 61 градус. Но где-то потеплее. На улицах немноголюдно, школьники остались дома.

Антициклон из Якутии накрыл и Магаданскую область - в регион пришли 50-градусные морозы. Спасатели рекомендуют жителям воздержаться от дальних поездок. А водители большегрузов тщательно готовят автомобили.

Из-за резкого падения температуры, сразу на 20-30 градусов, увеличилась нагрузка на котельные, которые работают на полную мощность, не жалея топлива. На Камчатке сейчас не так холодно, но скользко - на трассе съехал в кювет автобус, очевидцы сняли, как его пытается вытянуть пожарный автомобиль.

В Самаре сегодня ночью и утром температура опускалась до минус 40. На одной из главных городских магистралей из-за морозов лопнула труба, на улице образовался затор. В регионе введен оранжевый уровень опасности.

На Урале в первую рабочую неделю года столбики термометров также поползли вниз. Из-за 30-градусных морозов второй день отменены занятия в школах Челябинска.

В Москве же экстремальные морозы отступают, на погоду начинает влиять теплый атмосферный фон. На этой неделе в столице будет облачно, небольшой снег, а температура продолжит плавное повышение. К пятнице она вернется к климатической норме, будет минус 5, и стихнет ветер.

Наталья Тарасова, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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