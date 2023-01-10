Украинские националисты стремительно теряют способность к сопротивлению

Причина - большое число неопытных солдат

Новые данные о ситуации в Донбассе. Украинские боевики выпустили десятки снарядов по Александровке, Горловке и Донецку. В Петровском районе частично разрушен многоквартирный жилой дом. Погибла женщина, ещё три человека ранены. Российская артиллерия уничтожает огневые точки противника. Наземные боевые группы перекрывают пути снабжения ВСУ в Соледаре.

Эта многоэтажка оставалась едва ли не единственной в Петровском районе Донецка, которую не затронули обстрелы со стороны Украины. Теперь и на ее фасаде зияет отверстие от снаряда натовского калибра, разрушена одна из квартир. Пробоина и в крыше. Во время обстрела ранения получили мужчина и женщина. Всего же за сутки украинские войска обстреляли ДНР 13 раз, выпущено около 60 снарядов. Под огнем были также Горловка и Александровка.

Националисты, похоже, никак не могут понять: на каждый их удар по мирным населенным пунктам Донбасса незамедлительно будет дан ответ. Выявить точки, откуда ведутся обстрелы для радиоэлектронных средств и нашей разведки, использующей беспилотники, не составляет труда. А дальше, как говорят военные, дело техники.

В Херсоне, временно находящемся под контролем ВСУ, накануне вечером российская армия нанесла удар сразу по трем отделам украинской полиции, которые превратили в опорные пункты карателей. Количество уничтоженных националистов пока уточняется, но известно, что там базировались несколько сотен спецназовцев украинских МВД и СБУ.

Удары по националистам наносят оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". Дальность стрельбы - до полутысячи километров, но даже на таком расстоянии снаряд поразит цель с высочайшей точностью. Аналогов у "Искандера в мире по сути нет. Многотонная машина обладает высочайшей проходимостью, специальная масксеть позволяет делает ее невидимой для радаров противника, а командный пункт - мозг всего комплекса.

Наше господство в небе обеспечивают в том числе ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Тактика отработана - незаметный подлет к цели на минимальной высоте, удар по цели, и мгновенный уход для дозаправки и пополнения боезапаса.

Российская армия сейчас ведет успешные действия в районах Соледара и Артемовска. И судя по всему, возможности сопротивления националистов уменьшаются с каждым днем. Причина - большое количество неопытных солдат. В попытке предотвратить паникерство и дезертирство украинское командование направило в группировку под Артемовск сотрудников СБУ.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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