Такое мнение выразил американский экономист Ричард Вольф

Пентагон рассматривает возможность поставки Украине боевых машин "Страйкер". О новом пакете помощи могут объявить в конце следующей недели. Вашингтон надеется, что техника поможет националистам отразить наступление российских войск. Впрочем, Запад часто передаёт Киеву просроченное оружие, признался украинский дипломат.

Премьер Чехии пишет сообщение бойцам ВСУ на танке Т-72, который скоро отправится в зону боевых действий. По мнению премьера, именно такая поддержка Украины является "обязанностью Запада". Как так получилось, что европейские страны давно стали что-то должны Киеву, они, кажется, сами не понимают. Берлин, готовый из своих запасов отдать БМП "Мардеры", сейчас под натиском коллег из Франции заговорил о возможных поставках и танков "Леопард 2", которые еще вчера предоставлять Украине отказывался.

"Если проследить долгий путь от первых, тогда еще спорных решений по РПГ до гаубиц и вот теперь БМП "Мардер", то мы увидим огромную динамику в решениях федерального правительства", - заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

В свою очередь Британия впервые с начала конфликта на Украине тоже рассматривает возможность поставки Киеву своих танков. Речь, правда, пока лишь о 10 единицах. Но этого достаточно, считают в британском правительстве, чтобы побудить союзников сделать то же самое. В ход идет все, даже давно списанное оборудование, говорит посол Украины в Великобритании в интервью Newsweek.

Огромные аппетиты Киева – шоковая терапия после разгрома на поле боя, считает американский экономист Ричард Вольф: "Если бы Украина побеждала, ей не нужно было бы выпрашивать больше танков, бронемашин и так далее. Ее союзникам не нужно было бы их отдавать".

Но сколько волка не корми... Накануне о поставках вооружения заявили в Германии, Франции, США. А Киеву все мало. По подсчетам Кильского института мировой экономики Германии, помощь только США к декабрю прошлого года составила почти 23 миллиарда долларов, Великобритания пожертвовала больше 4 миллиардов евро, а со стороны Евросоюза – три миллиарда.

Уже утвердили финансовую поддержку и на этот год. Часть средств уже в долг. От Киева требуется лишь живая сила. В соцсетях сотни роликов, как люди в форме хватают мужчин прямо на улице. Некоторые вышли из дома за хлебом, а оказались в военкомате. Журналист издания The American Conservative пишет, что на Западе не замечают репрессий, которые устроил в стране режим Зеленского:

"Сегодняшняя Украина – это коррумпированное и все более авторитарное государство. Это не демократия – даже в самом приблизительном смысле данного слова".

Впрочем, и в офисе президента Украины это прекрасно понимают. Как то, что ждет их страну в итоге.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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