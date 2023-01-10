Пассажирские автобусы пересекли границу России и Китая впервые с 2020 года

Пройти границу могут обладатели действующих виз, в том числе рабочих

Пассажирские автобусы сегодня впервые за три года пересекли российско-китайскую границу. Ранее сообщение было прервано из-за пандемии. Отмена ограничений стала хорошей новостью не только для туристов и сотрудников зарубежных компаний, но и для водителей большегрузов.

Такие приветы из Китая водители российских большегрузов не присылали более трёх лет. Дальше китайской таможни грузоперевозчики не могли пройти из-за ковидных правил. И вот с 8 января Поднебесная снимает пандемийные ограничения и для граждан, и для въезжающих в страну.

В Приморье заработали сразу два автомобильных пункта пропуска: Пограничный - Суйфэньхэ и Краскино - Хуньчунь. На китайском телевидении показывают сюжеты, как готовятся к встрече. Например, мэр Суйфэньхэ проверяет готовность пункта пропуска.

Туристы - что с одной, что с другой стороны - решили, что наконец-то снова можно собирать чемоданы. Некоторые агентства даже выставили на сайте объявлений туры, покупатели, конечно же, нашлись.

Крупные туроператоры заявляют, что для въезда групп ещё нет окончательных договоренностей с обеих сторон. Снятия ограничений в Китае россияне ждали, конечно, с нетерпением. Но, как говорят в представительстве МИД России во Владивостоке, сообщение об этом было достаточно неожиданным.

Тем не менее, автомобильные пункты пропуска уже работают в полную силу. Причем, не только в Приморье. В Забайкалье, например, в КНР выехал автобус с гражданами Китая, которые из-за пандемии застряли в России.

Пройти российско-китайской границу сейчас могут обладатели действующих виз, в том числе и рабочих. Поэтому российские водители и стали первопроходцами после трехлетнего перерыва. Впервые после пандемии на автомобилях заехала в Россию и делегация из Китая. Еще два автобуса с гражданами КНР выехали из России также по визам.

Китайцы говорят, что ждут русских туристов с нетерпением. Сколько будут стоить туры и какие будут требования для въезда, пока не ясно. Но снятие ковидных ограничений уже большой шаг для возобновления туристических отношений.

С 22 января по 9 февраля китайцы отмечают восточный новый год. На это время граница закрывалась всегда. Сейчас и китайцы, и россияне надеются, что главным подарком на праздник станет возобновление туристического потока.

Ольга Скрипникова Сергей Дробышев, "ТВ Центр", Приморский край.

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