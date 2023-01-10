Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Арсения Шангарева

Мальчику срочно требуется помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет о четырёхлетнем Арсении Шангареве. Пару месяцев назад мальчику поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Он перенёс курс химиотерапии, но возникли осложнения. И теперь, чтобы помочь организму ребёнка справиться с недугом, нужна срочная иммунотерапия. Препарат, который требуется Арсению, очень редкий и стоит почти два миллиона рублей. Семья мальчика не в состоянии быстро найти необходимую сумму.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Арсения. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Мама четырёхлетнего Арсения до сих пор не может оправиться от шока после страшной новости, которую узнала два месяца назад. В счастливую семью, где любящие друг друга родители и два прекрасных сына, пришла беда. Старший в октябре заболел ветрянкой. Так тяжело, что пришлось ехать в больницу. И уже там выяснилось: за обычной детской инфекцией скрывается смертельная болезнь: острый лимфобластный лейкоз. Рак крови.

Арсений перенёс курс химиотерапии. Лечение далось очень тяжело. Пришли сильные боли, и очень сложно было объяснить такому маленькому ребёнку, откуда они.

"Он кричал: почему так больно, почему так больно… Истерики жуткие, руки мне прокусывал", - говорит мама Арсения.

Почти каждый день Арсения осматривает врач-гематолог в больнице - состояние ребёнка нужно внимательно контролировать. Химиотерапия, увы, помогла не до конца.

"К сожалению, сейчас наблюдаются признаки минимальный остаточной болезни, поэтому, чтобы её разрешить, чтобы … забыть о заболевании, нам необходим следующий этап лечения – иммунотерапия", - пояснила врач-гематолог Анастасия Фролова.

Препарат для иммунотерапии, который требуется мальчику, очень редкий и дорогой. Стоимость курса 1 818 798 рублей. Квоту на его приобретение ждать слишком долго, лекарство требуется срочно. Рецидив заболевания может наступить в любой момент. Папа Арсения не может сдержать слез от бессилия - он не знает, где достать столько денег, чтобы спасти сына:

"Такую сумму просто никак не собрать за такое короткое время. Я один работаю в семье. Плюс, у нас ипотека. Даже если захотим квартиру продать, нам банк просто не разрешит этого сделать".

Семья родом из Выборга, это в 120 километрах от Петербурга. Но они вынуждены снимать комнату недалеко от больницы, чтобы врачи были поблизости. Родители Арсения обращаются ко всем неравнодушным с просьбой о помощи. Сумму на препараты нужно собрать в течение нескольких дней, дальнейшее промедление сделает все пройденное лечение бесполезным.

У них больше нет завтра - осталось только сегодня. День, когда историю Арсения покажут по телевизору. Когда о горе этой семьи узнают другие люди, способные на добрые поступки.

"Это очень страшно, когда у твоего ребёнка такой диагноз. Ты не представляешь, что будет завтра… Просто даже страшно подумать", - говорит мама Арсения.

Мама Арсения уверена: надежда на выздоровление есть, и она просто не имеет права думать по-другому. Пусть ее сын не родился под большой счастливой звездой, раз так тяжело заболел. Но неравнодушие и доброта других людей обязательно помогут и его маленькой звёздочке не погаснуть.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр".

У Арсения нет времени ждать, срочный курс иммунотерапии жизненно необходим ребёнку. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Арсения Шангарева, программа 1585

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