Вертолеты санавиации вылетели на помощь пострадавшим в аварии Ан-2

Двое пассажиров самолета - в тяжелом состоянии

Два вертолета санитарной авиации вылетели из Нарьян-Мара в поселок Каратайка. На борту – медики, которые окажут помощь пострадавшим в аварии самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе.

"Из Нарьян-Мара в поселок Каратайка вылетели два вертолета санитарной авиации с бригадой медиков для оказания помощи пострадавшим при жесткой посадке самолета в Заполярном районе Ненецкого АО", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минздрава России.

В ведомстве уточнили, что в амбулатории поселка Каратайка находятся десять пострадавших, среди них двое детей. Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Еще два человека в тяжелом состоянии. Четверо в состоянии средней тяжести, еще трое, в том числе двое детей, получили легкие травмы.

Рейс Нарьян-Мар - Каратайка – Варандей 9 января совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка. На борту находились два члена экипажа и десять пассажиров. Жертвами аварии стали два человека, десять пострадали.

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