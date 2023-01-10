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Кабмин одобрил проект, относящий к экстремистским оспаривающие границы России карты

10:34
  • вторник
  • 10 января 2023

Документ следует доработать

Правительство России поддержало законопроект, относящий к экстремистским материалам публично распространяемые карты, оспаривающие территориальную целостность России.

Это следует из отзыва кабмина, опубликованного в электронной базе Госдумы. При этом документ придется доработать, сообщает РИА Новости.

В правительстве объяснили, что обычно карты выполняют исключительно информативную функцию, необходимо продумать формирование единой правоприменительной практики.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом изложенных замечаний", - говорится в отзыве на проект.

Ранее сообщалось, что инициативу в Госдуму внесли глава комитета по безопасности Василий Пискарев и его заместители. Парламентарий заявил, что "активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны".

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