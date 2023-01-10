Сотня карателей СБУ уничтожена в Херсоне

Ракеты поразили 3 отдела МВД Украины

Группа карателей СБУ, которые специализировались на "зачистках", уничтожена в Херсоне. ВС России минувшим вечером нанесли ракетный удар по местам дислокации украинских военных. Как сообщил военный корреспондент Юрий Котенок, поражены три отдела МВД Украины.

"Вечером 9 января нанесены ракетные удары сразу по трем отделам украинской полиции, превращенным в опорные пункты формирований Киева по зачистке лояльного России населения города", - написал Котенок в Telegram.

Кроме сотрудников украинской полиции, в зданиях находились спецназовцы СБУ и МВД Украины. Число уничтоженных и раненых уточняется.

В украинских соцсетях публикуются разные версии. По данным военкора, ликвидированы свыше сотни силовиков киевского режима. Они специализировались на карательных функциях в Херсоне и области.

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