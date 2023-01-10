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Фрегат "Адмирал Горшков" провел учения по противовоздушной обороне

12:04
  • вторник
  • 10 января 2023

Фрегат оснащён новейшим вооружением

С высокой точностью - в непростых погодных условиях. Экипаж фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" провёл учения по противовоздушной обороне в Норвежском море.

Матросы выполняли задачи во время шторма. Расчёт командного пункта отработал все нормативы по маневрированию. Атаки условного противника отражали при помощи систем компьютерного моделирования. Экипаж выполнил электронные пуски и успешно поразил цели.

Фрегат "Адмирал Горшков" оснащён новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон", который не имеет аналогов в мире.

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